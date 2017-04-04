Eczacıbaşı Vitra, Thaisa'nın Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama Yaptı

ECZACIBAŞI VitrA'nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Thaisa Daher Pallesi, CEV Şampiyonlar Ligi Play-off mücadelesi'ndeki Fenerbahçe maçında sakatlık yaşamıştı. Üçüncü sette sakatlanarak oyundan çıkan ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürülen Thaisa'ya anestezi verildi. Doktorların yaptığı açıklamaya göre, oyuncunun ayak bileğinde lokal travmaya bağlı dislokasyon (çıkık) tespit edildi ve ameliyathane şartlarında anestezi altında çıkık yerine konuldu. Geceyi hastanede geçirecek olan Thaisa, yarın son durumunu görmek için çekilecek MR'dan sonra taburcu edilecek.



Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular maç sonu hastaneye giderek arkadaşlarına destek oldular. Galibiyet sevinçlerini buruk yaşadıklarını söyleyen kaptan Neslihan Demir Güler, "Hepimiz şok olmuş durumdayız. Maç esnasında böyle bir olayın yaşanması hepimizi üzdü. Thaisa oyundan çıktıktan sonra kalan setleri onun için oynadık. Galibiyeti ona armağan ediyoruz. Umarım en kısa sürede eski sağlığına kavuşur" dedi. - İstanbul