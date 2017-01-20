Eczacıbaşı Vitra, İkinci Devreye Galibiyetle Başladı

Eczacıbaşı VitrA - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0



Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin ikinci devresinin ilk karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, rakibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, turuncu beyazlılardan Kosheleva, Hande ve Thaisa 12'şer sayıyla takımlarına katkıda bulundular.



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu



Hakemler: Ebru Ayata, Yılmaz Duman



Eczacıbaşı VitrA: Ceylan, Nilay, Kosheleva, Thaisa, Boskovic, Hande, (Gülden (L), Neslihan, Maja, Simge, Gözde).



Bursa B.şehir Bld.: Dora, Ivana, da Silva, Fatma, İpek, Özge, (Ceren (L), Aylin, Yaren, Merve, Nuran, Nikalina).



Setler: 3-0 (26-24,25-20,28-26)



Süre: 91 dakika (31', 28', 32')



İSTANBUL / DHA