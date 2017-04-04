Eczacıbaşı Vitra Dörtlü Finalde





SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu



HAKEMLER: Wojciech MAROSZEK (POL), Dobromir DOBREV (BUL)



FENERBAHÇE: Kim, Dicle, Balkestein-Grothues, Pereira, Eda, Tomkom, (Merve (L), Melis, Ergül, Polen, Ezgi, Bahar, Şeyma)



ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic, (Gülden (L), Neslihan, Simge, Hande, Büşra)



SETLER: 1-3 (31-29,14-25,25-27,23-25)



SÜRE: 129 dakika (40', 24', 34', 31')



CEV Şampiyonlar Ligi Play-off mücadelesi'ndeki Türk eşleşmesinin galibi ikinci maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA oldu. Turuncu beyazlılar bu skorla dörtlü final biletini kaptı.



Brezilyalı yıldız Thaisa Daher Pallesi'nin üçüncü sette yaşadığı sakatlık dolayısıyla sevinçlerini buruk yaşayan Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular, maçı arkadaşları için kazandıklarını söylediler. 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finalleri 22-23 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak.



ECZACIBAŞI VİTRALI OYUNCU THAİSA HASTANEYE KALDIRILDI



Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrAlı oyuncu Thaisa, müdahalenin ardından kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçın üçüncü setinde Brezilyalı Thaisa, Fenerbahçe atağına blokla cevap verdi. Thaisa'nın ayağı dönerken çığlıklar içinde yerde kaldı. Sedye ile kenara alınan Thaisa, daha sonra hastaneye götürüldü.



- İstanbul