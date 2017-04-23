Eczacıbaşı Vitra, Avrupa Üçüncüsü

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi bronz madalya mücadelesinde Dinamo Moskova ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, Rus rakibini 3-1 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü tamamladı.



Turuncu beyazlıların en skorer ismi 19 sayıyla kaptan Neslihan Demir Güler oldu.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9. dörtlü finalini oynayan Eczacıbaşı VitrA, 1999 yılında Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonu, 2015 yılında ise Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu.



Salon: Palaverde Villorba



Hakemler: Wim Cambre, Laszlo Adler



Dinamo Moskova: de La Cruz, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Poljak, Kosianenko, (Malova (L), Vetrova, Morozova, Raevskaia)



Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Kosheleva)



Setler: 1-3 (19-25, 25-19, 23-25, 22-25)



Süre: 114 dakika (26, 27, 30, 31) - İSTANBUL