Eczacibasi Vitra  Avrupa 3'üncüsü Oldu

Dinamo Moskova - Eczacıbaşı VitrA: 1-3



Salon: Palaverde Villorba



Hakemler: Wim Cambre (BEL), Laszlo Adler (HUN)



Dinamo Moskova: de La Cruz, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Poljak, Kosianenko, (Malova (L), Vetrova, Morozova, Raevskaia)



Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Kosheleva)



Setler: 1-3 (19-25,25-19,23-25,22-25)



Süre: 114 dakika (26,27,30,31)



Faik Gürses, Treviso, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu 3.'üncü tamamladı. İlk gün maçında VakıfBank'a 3-0 yenilerek final şansını kaçıran turuncu-beyazlılar, Dinamo Moskova karşısında galip gelerek üçüncü sırayı almayı başardı.



HIZLI BAŞADILAR



Eczacıbaşı VitrA düne oranla daha derli toplu başladığı karşılaşmada, file önünde rakibine üstünlük kurarak ilk teknik molaya 8-2 önde geldi. Rus ekibi, savunmada toparlanmaya başlamasıyla aradaki farkı 2 sayıya (7-9) kadar indirirken, Eczacıbaşı VitrA ikinci teknik molaya 16-12 üstün girmeyi başardı. Turuncu-beyazlı ekip, Neslihan Demir Güler, Adams ve genç yıldız Hande Baladın ile etkili



olduğu seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.



Eczacıbaşı VitrA, ikinci setin başında tutuk bir görüntü çizerken, yapılan hatalar sonrası Dinamo Moskova ikinci seti 25-19 kazanmasını önleyemedi ve maçta durum 1-1'e geldi.



Üçüncü sete etkili başlayan taraf Eczacıbaşı VitrA olmasına karşın çabuk toparlanan Dinamo Moskova, ilk teknik molaya 8-7 üstün geldi. Turuncu-beyazlılar, Hande ve Neslihan'ın müthiş smaç ve plaselerle rakibine göz açtırmadı 15-10 öne geçerken, yapılan basit hatalara karşın ikinci teknik molaya 16-13 galip durumda girdi. Son bölüme 24-20 önde girmesine karşın Dinamo Moskova'nın farkı 1'e



indirmesini engelleyemeyen turuncu-beyazlılar, buna rağmen seti 25-23 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.



Maçın dördüncü setine hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4 önde geldi. Dinamo Moskova'da de la Cruz'un etkili performansı oyunu dengelerken, turuncu-beyazlılar ikinci teknik molaya 16-15 üstün durumda ulaştı. Son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 skor ile bronz madalyayı kazandı



Turuncu beyazlıların en skorer ismi 19 sayıyla kaptan Neslihan Demir Güler oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9. dörtlü finalini oynayan Eczacıbaşı VitrA, 1999 yılında Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonu, 2015 yılında ise Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu.