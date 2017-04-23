Eczacıbaşı Vitra, Avrupa 3.'sü Oldu - Treviso

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu üçüncü tamamladı.



İlk gün maçında VakıfBank'a 3-0 yenilerek final şansını kaçıran turuncu-beyazlılar, Dinamo Moskova karşısında galip gelerek üçüncü sırayı almayı başardı.



Maça iyi başlayan taraf olan Eczacıbaşı VitrA, file önünde rakibine üstünlük kurarak ilk teknik molaya 8-2 önde geldi. Rus ekibi, savunmada toparlanmaya başlamasıyla aradaki farkı 2 sayıya (7-9) kadar indirirken, Eczacıbaşı VitrA ikinci teknik molaya 16-12 üstün girmeyi başardı. Turuncu-beyazlı ekip, Neslihan Demir Güler, Adams ve Hande Baladın ile etkili olduğu seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.



Eczacıbaşı VitrA, ikinci setin başında tutuk bir görüntü çizerken, yapılan hatalar sonrası Dinamo Moskova ilk teknik molaya 8-6 önde geldi. Oyunda inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan turuncu-beyazlılar, Rus ekibinde Goncharova ile Shcherban'ı durdurmakta da zorlanınca Dinamo Moskova ikinci teknik molaya 16-14 üstün ulaştı. İstediği ritmi bir türlü yakalayamayan turuncu-beyazlı ekip, Rus ekibinin ikinci seti 25-19 kazanmasını önleyemedi ve maçta durum 1-1'e geldi.



Üçüncü sete etkili başlayan taraf Eczacıbaşı VitrA olmasına karşın çabuk toparlanan Dinamo Moskova, ilk teknik molaya 8-7 üstün geldi. Turuncu-beyazlılar, Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğü ele alıp 15-10 öne geçerken, yapılan basit hatalara karşın ikinci teknik molaya 16-13 galip durumda girdi. Son bölüme 24-20 önde girmesine karşın Dinamo Moskova'nın farkı 1'e indirmesini engelleyemeyen turuncu-beyazlılar, buna rağmen seti 25-23 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.



Maçın dördüncü setine hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4 önde geldi. Dinamo Moskova'da de la Cruz'un etkili performansı oyunu dengelerken, turuncu-beyazlılar ikinci teknik molaya 16-15 üstün durumda ulaştı. Son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22, maçı ise 3-1 kazanmayı başardı.



Dörtlü Final'de 9. kez

Eczacıbaşı VitrA, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer aldı.



Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te gerçekleştirilen organizasyonda adını zirveye yazdırarak bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu elde eden turuncu-beyazlılar, iki yıl sonra yer aldığı Dörtlü Final'de üçüncülükle yetindi.



İlk kez katıldığı 1980 yılı organizasyonunda finalde kaybeden Eczacıbaşı VitrA, 2000'de 3., 1984, 2001, 2002, 2009 ve 2014'te ise 4. sırada kendisine yer bulmuştu.



Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu, 1999'da Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde eden Eczacıbaşı Vitra, Avrupa kupası kaldıran ilk Türk voleybol takımı unvanına da sahip.



Turuncu-beyazlı ekip, 2015 ve 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk sırayı alarak önemli bir başarıya da imza attı.