Eczacıbaşı Vitra, Avrupa 3.'sü Oldu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Rusya'nın Dinamo Moskova ekibini 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Avrupa üçüncüsü oldu.



Organizasyonun ilk gününde VakıfBank'a 3-0 yenilerek final şansını kaçıran turuncu-beyazlı ekip, ev sahibi Imoco Volley'e mağlup olan Dinamo Moskova ile üçüncülük maçında kozlarını paylaştı ve rakibini saf dışı bırakarak bronz madalya elde etti.



Dörtlü Final'de 9. kez



Eczacıbaşı VitrA, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer aldı.



Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te gerçekleştirilen organizasyonda adını zirveye yazdırarak bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu elde eden turuncu-beyazlılar, iki yıl sonra yer aldığı Dörtlü Final'de üçüncülükle yetindi.



İlk kez katıldığı 1980 yılı organizasyonunda finalde kaybeden Eczacıbaşı VitrA, 2000'de 3., 1984, 2001, 2002, 2009 ve 2014'te ise 4. sırada kendisine yer bulmuştu.



Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu, 1999'da Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde eden Eczacıbaşı Vitra, Avrupa kupası kaldıran ilk Türk voleybol takımı unvanına da sahip.



Turuncu-beyazlı ekip, 2015 ve 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk sırayı alarak önemli bir başarıya da imza attı.



Avrupa dereceleri



Eczacıbaşı VitrA'nın tarihindeki Avrupa dereceleri şöyle:





YIL



ORGANİZASYON



DERECE



1980



Şampiyon Kulüpler Kupası



2



1984



Şampiyon Kulüpler Kupası



4



1993



CEV Kupası



2



1999



Kupa Galipleri Kupası



1



2000



Şampiyon Kulüpler Kupası



3



2001



Şampiyonlar Ligi



4



2002



Şampiyonlar Ligi



4



2005



Top Teams Kupası



3



2009



Şampiyonlar Ligi



4



2014



Şampiyonlar Ligi



4



2015



Şampiyonlar Ligi



1



2017 Şampiyonlar Ligi 3