Eczacıbaşı Vitra, Avrupa 3.'sü Oldu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Rusya'nın Dinamo Moskova ekibini 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Avrupa üçüncüsü oldu.

Eczacıbaşı Vitra, Avrupa 3.'sü Oldu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Rusya'nın Dinamo Moskova ekibini 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Avrupa üçüncüsü oldu.

Organizasyonun ilk gününde VakıfBank'a 3-0 yenilerek final şansını kaçıran turuncu-beyazlı ekip, ev sahibi Imoco Volley'e mağlup olan Dinamo Moskova ile üçüncülük maçında kozlarını paylaştı ve rakibini saf dışı bırakarak bronz madalya elde etti.

Dörtlü Final'de 9. kez

Eczacıbaşı VitrA, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer aldı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te gerçekleştirilen organizasyonda adını zirveye yazdırarak bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu elde eden turuncu-beyazlılar, iki yıl sonra yer aldığı Dörtlü Final'de üçüncülükle yetindi.

İlk kez katıldığı 1980 yılı organizasyonunda finalde kaybeden Eczacıbaşı VitrA, 2000'de 3., 1984, 2001, 2002, 2009 ve 2014'te ise 4. sırada kendisine yer bulmuştu.

Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu, 1999'da Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde eden Eczacıbaşı Vitra, Avrupa kupası kaldıran ilk Türk voleybol takımı unvanına da sahip.

Turuncu-beyazlı ekip, 2015 ve 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk sırayı alarak önemli bir başarıya da imza attı.

Avrupa dereceleri

Eczacıbaşı VitrA'nın tarihindeki Avrupa dereceleri şöyle:

YIL

 ORGANİZASYON

 DERECE

1980

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 2

1984

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 4

1993

 CEV Kupası

 2

1999

 Kupa Galipleri Kupası

 1

2000

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 3

2001

 Şampiyonlar Ligi

 4

2002

 Şampiyonlar Ligi

 4

2005

 Top Teams Kupası

 3

2009

 Şampiyonlar Ligi

 4

2014

 Şampiyonlar Ligi

 4

2015

 Şampiyonlar Ligi

 1

2017 Şampiyonlar Ligi 3

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Rusya Federasyonu, Şampiyonlar Ligi, Vakıflar Bankası, Dinamo Moskova, Eczacıbaşı, Vakıfbank, Şampiyon, Polonya, Moskova, Avrupa
sponsored ads