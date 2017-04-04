Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi Kupanın Dışına Itti!
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA'ya 3-1 mağlup oldu.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA'ya 3-1 mağlup oldu. Eczacıbaşı VitrA bu sonuçla ismini Final-four'a yazdırmış oldu. Karşılaşmanın 2. Seti oynanırken Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Thaisa sakatlandı.
KÜNYE
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Wojciech Marozsek xx, Dobromir Dobrev xx
Fenerbahçe: Melis xx, Merve Saniye xx, Ergül xx, Polen xx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Yeon Koung xx, Ezgi xx, Natalia xx, Nootsara xx, Eda xx, Şeyma xx, Maret xx, Bahar xx
Eczacıbaşı VitrA: Gülden xx, Tijana xx, Simge xx, Thaisa xx, Hande xx, Adams xxx, Büşra xx, Larrson xxx, Nilay xx, Gözde xx, Kosheleva xx, Ceylan xx, Neslihan xx, Ognjenovic xx
Setler: 31-29, 14-25, 25-27, 25-23
Süre: 40, 24, 34, 31 (129 dakika)
(Uygar Aydın / İHA)