Eczacıbaşı Avrupa 3'üncüsü Oldu
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncülük maçında Eczacibasi VitrA, Dinamo Moscow'u 3-1 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncülük maçında Eczacibasi VitrA, Dinamo Moscow'u 3-1 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.
Kaynak: Dunya.com
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