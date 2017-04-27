60'lardan günümüze popüler rock ağırlıklı parçalarıyla tanınan Ecza Dolabı, 27 Nisan'da Salon İKSV'de...



Çalışmalarına 2010'da başladı. Sosyal sorumluluk projelerine destek amacıyla çeşitli sevilen mekanlarda sahne alıyor. Anadolu'daki okullarda müzik odaları oluşturulmasına katkıda bulunmak için şimdi yeniden Salon sahnesinde.



Erdal Karamercan (gitar, vokal), Ahmet Sevük (perküsyon), İlkay Akalın (vokal), Mert Kokulu (davul), Baran Karadeniz (akustik gitar), Ergin Uluşahin (solo gitar), Özgün Canbazoğlu (bas gitar), Adem Gülşen (klavye), Muzaffer Uyar (saksafon)



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Ecza Dolabı



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır