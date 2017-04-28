Ecz. Berat Beran'a Sağlık Bakanından Teşekkür Plaketi

Beran, plaketini T.C. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın elinden aldı.

30 yılı aşkın süredir, "sağlıklı yarınlara" vizyonuyla insan sağlığına katkı sağlamayı amaçlayan, son yılların en hızlı ve istikrarlı büyüyen firması Berko İlaç, İVEK'in (İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı) düzenlediği 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi'ndeki yerini aldı. Yoğun katılımın olduğu kongrenin ilk günü açılış konuşmaları ve plaket töreni gerçekleşti. Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran'a T.C. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kongre ile ilgili açıklama yapan Ecz. Berat Beran, "Sağlık Bakanımızın elinden böyle anlamlı bir plaket almak çok onur verici. İVEK her sene katlanarak artan bir başarıyla devam ediyor. İlaç ve eczacılık alanındaki tüm paydaşların böyle bir kongrede bir araya gelmesi ve bu alanın gelişimi adına çaba sarf etmesi tüm sağlık camiası adına anlamlı katkılar sağlamaktadır. Biz de Berko İlaç olarak burada olmaktan ve üzerimize düşen görevi yerine getirmekten mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kongrenin 2. günü "Bir Eczacının Başarı Öyküsü" başlıklı konuşma gerçekleştiren Beran, yoğun ilgi ile dinlendi. Meslektaşlarına ve öğrencilere "Hayatın her alanında cesur olun, hayat bizlere bazı işaretler gönderir, önümüze hiçbir şey tesadüf çıkmıyor; bu işaretleri fark etmeye çalışın." mesajı veren Beran, eczane eczacılığından sanayiye uzanan kariyer yolculuğuyla ilgili ilham veren anılarını paylaştı. Başarılı olmak için tüm meslek hayatı boyunca izlediği yolu ve bakış açısını aktardı.

