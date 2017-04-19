Ecstasy ile Yakalanan İkisi Çocuk 3 Kişi Tutuklandı

Manisa'da içinde 7 şahsın olduğu bir araçtan şüphelenen jandarma ekipleri araçta ve şahısların üzerinde yaptıkları aramada 54 adet ecstasy olarak adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişiden ikisi çocuk 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde 16 Nisan gecesi saat 00.40'da jandarma tarafından bir araçta arama yapıldı. Aracın içerisinde bulunan şahısların üstünde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.S., B.Y., F.K., S.U., Ş.E. isimli şahıslar ile F.G. ve S.S.Ç. isimli çocukların üstünde ve araç içerisinde ecstasy olduğu değerlendirilen toplam 54 adet hap ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G., S.S.Ç. isimli çocuklar ile Ş.E. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.S., B.Y., F.K. ve S.U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MANİSA