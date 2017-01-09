Ecowas'tan Gambiya Lideri Jammeh'e Çağrı

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen görevi bırakmayacağını açıklayan Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e anayasaya uyarak görevi bırakmaya çağırdı.



Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin daveti ile başkent Abuja'da bir araya gelen ECOWAS üyesi Senegal, Gana ve Liberya devlet başkanlarının katılımıyla yapılan toplantı sonrası açıklamada bulundu.



Onyeama, açıklamasında, "Toplantı sonucunda ECOWAS liderleri, Jammeh'in anayasaya uyarak görevi devretmesi noktasında görüş birliğine vardı. Bu amaçla çarşamba günü Jammeh ile bir toplantı yapılması kararı alındı." ifadelerini kullandı.



Seçimleri kaybetmesinin ardından yenilgisini kabul eden fakat daha sonra görevi bırakmayacağını açıklayan Jammeh, seçim sonuçlarına itiraz için Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz etme kararı almıştı.



1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011 yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'nin son devlet başkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.