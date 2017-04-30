Ecem İleri Heykel Sergisi

Ecem İleri Heykel Sergisi 2 - 6 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde.

Ecem İleri Heykel Sergisi

Ecem İleri Heykel Sergisi 2 - 6 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Alsancak Limanı karşısı

Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 06.05.2017 18: 00: 00

Kategori : Ecem İleri Heykel Sergisi

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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