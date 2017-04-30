Ecem İleri Heykel Sergisi
Ecem İleri Heykel Sergisi 2 - 6 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde.
Ecem İleri Heykel Sergisi 2 - 6 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Alsancak Limanı karşısı
Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 06.05.2017 18: 00: 00
Kategori : Ecem İleri Heykel Sergisi
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io