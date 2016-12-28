Eceabat'ta Yılbaşı Hindileri Satışa Çıktı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yetiştirilen yılbaşı hindileri satışa çıktı.



Hindi üreticisi Turgay Savur, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hindilerin satışa sunulduğunu söyledi.



Ortalama 80-90 liradan alıcı bulan canlı hindilere yoğun talep olduğunu ifade eden Savur, "Satılmaması halinde ise hindileri çiftliğimize geri götürüp besleyip yumurtalarından yeni üretim yapmayı planlıyoruz." dedi.



Hindilerin Gökçeada'daki doğal ortamda yetiştirildiklerini belirten Savur, "Adada zeytin çok olduğu için, hindiler yere dökülen zeytinler ve kekiklerle besleniyor. Bu da etinin daha lezzetli olmasını sağlıyor." diye konuştu.



Kırklareli'den gelen İsmail Gergin ise marketlerde temizlenmiş hindilerin olmasının kendilerinin satışlarını etkilediğini anlattı.



Organik hindilerin daha çok tercih edildiğini dile getiren Gergin, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.