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Eceabat'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Eceabat'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Eceabat ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Eceabat'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Eceabat ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle ilçenin tamamı beyaza bürünürken merkeze bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar kar küreme çalışması yaptı.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Şehitlik bölgesinde de beyaz örtü farklı görüntüler oluşturdu.

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