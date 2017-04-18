Eceabat'ta "Anla-Anlat Çanakkale Ruhu" Projesi kapsamında öğrenciler şehitlikleri ziyaret ediyor.



İlçede 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Çanakkale ruhunu aktarmak amacıyla Eceabat Kaymakamlığı tarafından "Anla-Anlat Çanakkale Ruhu" Projesi hazırlandı.



Proje kapsamında, öğrenciler Namazgah Tabyaları, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş, 57. Alay Şehitliklerinin yanı sıra tarihi yarımadada yer alan diğer şehitlikleri de ziyaret edecek.



Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek yarımada topraklarının öğrencilere tanıtılması amacıyla bir proje hazırladıklarını söyledi.



Bölgenin her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerin burada 102 yıl önce yaşananları anlayarak detaylı bir şekilde gezmelerini istiyoruz. Dört yılın sonunda tüm ortaokul ve lise öğrencilerimiz şehitliklerimizi ziyaret ederek atalarını yad etmiş olacaklar. Proje sonunda dağıtılan Çanakkale Savaşları konulu kitaplardan öğrencilere bir sınav yapılacak. Sınav sonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sınavdan en yüksek puan alan öğrenciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncü öğrenciye ise çeyrek altın hediye edilecek." dedi.