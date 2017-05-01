Ece Vahapoğlu, binlerce kişiye esneme egzersizi yaptırdı

İstanbul Yarı Maratonu'nda Nestlé Pure Life ile 'Hareket Zamanı'

Nestlé Pure Life, bu yıl dördüncü kez sponsor olduğu Yarı Maraton kapsamında Wellness Eğitmeni Ece Vahapoğlu ile işbirliğini de sürdürdü. Marka adına 10K koşusuna katılan Vahapoğlu'nun koşu sonrasında yaptırdığı esneme egzersizlerine binlerce sporcu eşlik etti. Vahapoğlu, etkinlik sırasında koşu sonrası oluşabilecek ağrılar ve kas zedelenmeleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri de anlattı.

Su tüketmenin ve günlük yaşamda daha çok hareket etmenin büyük önem taşıdığını belirten Ece Vahapoğlu, "Obeziteyle mücadele obeziteyi önleyici alışkanlıkların kazandırılmasıyla başlıyor. Nestlé Pure Life da 'Obeziteye Karşı Hareket Zamanı' projesiyle bu konuda farkındalık yaratmak için çalışıyor. Bu kapsamda spor etkinliklerinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve marka elçisi olarak Nestlé Pure Life ile İstanbul Yarı Maratonu'nda yer almaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Nestlé Pure Life, "Obeziteye Karşı Hareket Zamanı" projesiyle hareketi teşvik etmeyi, sağlıklı beslenme ve su tüketimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Marka proje kapsamında Runatolia, İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu gibi etkinliklere destek vermeye devam edecek.

