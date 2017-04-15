Ece Uslu Tükenmişlik Sendromundan Değil, Silikonları Patladığı İçin Seti Dağıtmış
Ünlü oyuncu Ece Uslu'nun geçen günlerde tükenmişlik sendromu yaşaması nedeniyle sette kriz çıkardığı söylenmişti. Meğer gerçek neden Uslu'nun silikonlarının patlamasıymış.
Sette sinir krizi geçirdiği söylenen Ece Uslu'nun, aslında o gün patlayan silikonları nedeniyle öfkeli olduğu iddia edildi.
ÖFKESİNİN SEBEBİ PATLAYAN SİLİKONLARIYMIŞ
Televizyon dünyası günlerdir, 'Dayan Yüreğim' dizisinin setinde yaşanan olayı konuşuyor. Sabah Gazetesi'nde yer alana habere göre; iş yoğunluğundan bunalan ve tükenmişlik sendromu yaşayan Ece Uslu, ortalığı kırıp döktü. Ancak Uslu'nun psikolojik bir sorun değil başka bir problem yaşadığı iddia ediliyor.
SİLOKONLARI PATLAYINCA DELİYE DÖNMÜŞ
Söylenenlere göre; o gün sette Uslu'nun silikonu patladı. Morali bozulan Uslu, sinirden ortalığı birbirine kattı.
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