Ece Uslu, Dizi Setinde Sinir Krizi Geçirdi

Dizi setlerindeki uzun çalışma saatlerinin yanı sıra pek çok olumsuz koşul bazen sanatçıları canından bezdiriyor. 'Dayan Yüreğim' dizisinde rol alan Ece Uslu'nun da benzer sebepleri ileri sürerek sete gelmediği, agresif tavırlar sergilediği hatta oyunculara tahsis edilen karavanda sinir krizi geçirip eşyaları kırdığı iddia edildi.

SET EKİBİ CANINDAN BEZDİ

Güzel oyuncu Ece Uslu hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Rol aldığı 'Dayan Yüreğim' dizisinin setinde sürekli agresif tavırlar sergileyen, sık sık hastalık ve benzeri bahaneler uydurup çekimlere gitmeyen Uslu'nun set ekibini canından bezdirdiği ileri sürüldü.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU MU?

Uslu ile ilgili ortaya atılan en tuhaf iddia ise sette sinir krizi geçirip, kendisine tahsis edilen karavandaki eşyaları kırıp döktüğüne yönelik iddia. Kulislerde Uslu'nun da Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromuna girmiş olabileceği konuşuluyor.