Ece Seçkin'in Bodrum'da Verdiği Konseri 100 Kişi İzledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Global Run yarışların öncesinde ünlü sanatçı Ece Seçkin sahne aldı. Sahneye çıkan ünlü sanatçı dinlemeye yaklaşık 100 kişi katıldı.

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Gemi yanaşma iskelesinde düzenlenen koşu yarışları öncesinde Ünlü sanatçı Ece Seçkin vatandaşlarla buluştu. Global Run 2017 yarışlarının düzenleneceği gemi yanaşma iskelesinde sahne alan Ece Seçkini dinlemeye yaklaşık 100 kişi izledi.

"BİZ BİZE YETERİZ" DİYEREK TESELLİ BULDU

Boş meydanda konser veren ünlü sanatçı dinlemeye gelen hayranlarına "biz bize yeteriz" diyerek şarkılarına devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Seçkin yabancı şarkılara da yer verdi. Kısa mini pullu bir şortla sahneye çıkan ünlü sanatçı dansları da büyük beğeni topladı.

Ünlü ismin konserinden kareler;













