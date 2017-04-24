Ece Seçkin'in 23 Nisan Konseri Coşku Dolu Anlar Yaşattı

Birbirinden eğlenceli şarkıları ve danslarıyla izleyenleri büyüleyen Ece Seçkin, Piazza ziyaretçilerine coşkulu anlar yaşattı.

Karadeniz'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, Türk pop müziğinin en popüler isimleri arasında yer alan Ece Seçkin'i mini konser ve imza günü etkinliğinde Karadenizli hayranlarıyla buluşturdu. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kapsamında Piazza'nın konuğu olan Ece Seçkin, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Mini konserinin ardından imza etkinliğinde hayranlarıyla sohbet ederek fotoğraf da çekinen ünlü sanatçı Ece Seçkin, "Öncelikle tüm miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Böylesine anlamlı bir günde burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Ece Seçkin ile '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçükten büyüğe tüm ziyaretçilerine müzik şöleni yaşatan Samsun Piazza AVM, yıl boyunca popüler isimlere de ev sahipliği yapmaya devam edecek.