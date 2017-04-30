Ece Seçkin'e Seyirci Şoku

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Global Run yarışları öncesinde ünlü şarkıcı Ece Seçkin sahne aldı. Seçkin'i yaklaşık 100 kişi izledi. Global Run 2017 yarışlarının düzenleneceği Gemi yanaşma iskelesinde sahne alan Ece Seçkin'i dinlemeye yaklaşık 100 kişi geldi. Adeta boş meydana konser veren ünlü şarkıcı, dinlemeye gelen hayranlarına 'biz bize yeteriz' diyerek şarkılarına devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Seçkin, yabancı şarkılar da seslendirdi.



(Eren Ayhan / İHA)