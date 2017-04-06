Ece Mumay, 6 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinde...



İTÜ Konservatuarı lise bölümünde 3 yıl okuduktan sonra İÜ Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Bu yıl İÜ Devlet Konservatuarı'nda üniversiteye başladı.



Youtube'da açtığı kanalında birbirinden değerli sanatçıların bestelerini yorumladı. Kanal kısa sürede milyonların beğenisini kazandı. Burada elde ettiği başarı televizyon ve müzik piyasasının ilgisini çekti. İlk olarak 2 yıl önce TRT ekranlarında boy gösterdi. Çeşitli müzik kanalları Ece'nin coverlarını dönmeye başladı.



Kısa sürede kanalı 20 milyonu aşkın görüntülemeye ve 130 bin aboneye ulaştı. Instagram ve Twitter hesaplarıyla sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Mumay, burada da binlerce kişi tarafından takip ediliyor.



Çok sayıda albüm teklifini alan genç yorumcu, 18 yaşını doldurduktan sonra 3 ay önce müzik piyasasının devlerinden Pasaj Müzik'le anlaştı. Çoğunluğu kendi bestelerinden oluşacak albümün şubat ayında piyasaya çıkması bekleniyor.



Ekşi Sözlük'te bir hayranının "yağmur sesli kız" diye tanımladığı Ece Mumay, iyi derecede İngilizce, İspanyolca ve Almanca biliyor.



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin" eklenmesi gerekmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 06.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Ece Mumay



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır