Ece Erken Sanatçı İbrahim Erkal İçin Dua İstedi

Evinin otoparkında tansiyon düşmesi sonucu kafasını vurarak beyin kanaması geçiren sanatçı İbrahim Erkal'ın yaşam mücadelesi devam ediyor. Sanat dünyasından İbrahim Erkal'a desteklerini sürdürüyorum.

"İBRAHİM ERKAL'A DUA EDİYORUM"

Ece Erken, Instagram hesabından İbrahim Erkal için bir paylaşım yaptı. Erken paylaşımında, "İbrahim Erkal'a dua ediyorum, siz de dualarınızı esirgemeyin, perşembe mübarek gündürdür, hepimiz dua edelim. Allah İbrahim Erkal'i evlatlarına ve eşine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

İşte Ece Erken'in paylaşımı:

