Ecb ve Boj, Fed'in Tetiği Çekmesini Bekliyor
Fed, mart ayı tutanaklarında 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etmişti.
Fed, mart ayı tutanaklarında 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etmişti. Şimdi ise küresel piyasalarda Fed, ECB ve BoJ'dan oluşan üç merkez bankasının 13 trilyon dolarlık bilançolarını nasıl küçülteceği endişesi yaşanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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