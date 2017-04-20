Ecb ve Boj, Fed'in Tetiği Çekmesini Bekliyor

Fed, mart ayı tutanaklarında 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etmişti. Şimdi ise küresel piyasalarda Fed, ECB ve BoJ'dan oluşan üç merkez bankasının 13 trilyon dolarlık bilançolarını nasıl küçülteceği endişesi yaşanıyor.