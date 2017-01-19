Dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçerek 3,84'ü aştı.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısının ardından, faiz oranını değiştirilmediği açıklandı. ECB Başkanı Mario Draghi, bankanın faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında enflasyonist baskıların bastırılmış durumda olduğunu belirterek, çok önemli derecede parasal genişlemenin hala gerekli olduğunu söyledi. Draghi, gerektiği takdirde yetki dahilinde olan tüm enstrümanları kullanacaklarını ifade etti. ECB'nin faiz kararı sonrasında güne 3,7950 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, yükselişe geçerek 3,8412 düzeyine çıktı. Kur, şu sıralarda 3,8350 düzeyinden işlem görüyor. - İSTANBUL
Ecb'nin Faiz Kararı Sonrası Dolar Yükseldi
Dolar, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından yükselişe geçerek 3,84’ü aştı.
Dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçerek 3,84'ü aştı.
-
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi! Tadı çikolataya benziyor
-
Merkez açıkladı! Yıl sonu dolar ne olur
-
Kozmetik devi birçok mağazasını kapatıyor
-
Dünyaca ünlü plajı kimse istemiyor
-
Hızlı trende devrim! Tam 18 il birbirine bağlanıyor
-
Milyar dolarlık servet! Tam 62 bin ton
-
TIR'lar artık geçiş ücreti ödemeyecek
-
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a ceza yağdı!