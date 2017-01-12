Ecb'nin Aralık Ayı Para Politikası Toplantı Tutanakları Açıklandı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bazı üyelerin bankanın parasal genişleme programının süresinin ve miktarının uzatılmasına destek vermediği bildirildi.



ECB, yönetim kurulunun 7-8 Aralık 2016'da Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklara ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 19-20 Ekim 2016 tarihli daha önceki para politikası toplantısından bu yana meydana gelen küresel gelişmelerin, genel yeniden fiyatlanma ile büyükçe piyasa hareketleriyle, varlık sınıflarında oynaklığın artmasıyla ve küresel enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle karakterize edildiği aktarıldı.



Çoğu uluslararası piyasada tahvillerden güçlü bir kaçış ve sermayeye karşı güçlü bir hareket gözlemlendiği belirtilen açıklamada, "Özellikle ABD hisse senedi piyasaları ile ilgili olarak, yatırım fonlarına yapılan akışlarla ilgili veriler, ABD tahvil fonlarından ABD hisse senedi fonlarına güçlü akışlarla birlikte önemli bir portföy oluşumuna işaret etti. Hem hisse senedi hem de tahviller için gelişmekte olan piyasalardan ABD'ye yüksek miktarda çıkışlar gözlemlendi." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, global faaliyetin ve ticaretin, 2016 yılının ikinci yarısında biraz olumlu seyir izleyerek ılımlı bir gelişme gösterdiği ancak Avro Bölgesi'nde siyasi ve ekonomik belirsizliklerin hala yüksek olduğu aktarıldı.



Manşet enflasyonun yükseldiği ve baz etkiler nedeniyle yakın vadede yükselmeye devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Ancak temel enflasyonda ikna edici bir artış eğilimi eksikliği devam etti. Eurosystem personeli enflasyonun kademeli olarak iyileşeceğini öngörürken, enflasyonun ana hatları aşağı yönlü revize edildi." denildi.



Bazı yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyesi Peter Praet'in sunduğu varlık alımlarının aylık 80 milyar avroyla 6 ay daha sürmesi şeklindeki ilk seçeneğe destek verdiği aktarılan açıklamada, bu üyelerin programı aylık 60 milyar avro seviyesinde 9 ay daha uzatma seçeneğinde de fikir birliğine varmaya hazır oldukları kaydedildi.



Açıklamada ayrıca birkaç üyenin ise varlık alım programının süresini uzatmaya ya da miktarını artırmaya ilişkin seçenekleri desteklemediği ve varlık alım miktarının aşağıya çekilmesini memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.