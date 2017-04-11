Ecb: Fed'i Takip Etmeyeceğiz
Constancio, ECB'nin Fed'i takip ederek uygun olduğunu düşündüğünden daha hızlı şekilde ultra gevşek para politikasından çıkmayacağını söyledi.
Constancio, ECB'nin Fed'i takip ederek uygun olduğunu düşündüğünden daha hızlı şekilde ultra gevşek para politikasından çıkmayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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