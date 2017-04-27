Ecb Başkanı Draghi Açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesinin büyüme görünümünü çevreleyen risklerin, daha dengeli bir şekle doğru ilerlediğini ancak risklerin hala aşağı yönlü ve ağırlıklı olarak küresel faktörlerle ilişkili olduğunu söyledi.



Draghi, faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli yapılan ekonomik ve parasal analizlere dayanarak anahtar faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını bildirdi.



Faizlerin uzun süre için mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması yönündeki beklentilerinin sürdüğünü aktaran Draghi, varlık alım programının bu aydan itibaren aylık 80 milyar avrodan aylık 60 milyar avroya indirilerek Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğini ve gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini dile getirdi.



Mario Draghi, bankanın uyguladığı para politikası önlemlerinin, enflasyon oranlarının orta vadede "yüzde 2'ye yakın ancak yüzde 2'nin altındaki" seviyelere doğru sürekli bir yakınsamayı sağlamak için gerekli olan uygun finansman koşullarını korumaya devam ettiğine dikkati çekti.



Mart ayı başında yapılan toplantıdan bu yana gelen verilerin, Avro Bölgesi ekonomisinin döngüsel iyileşmesinin gittikçe sağlamlaştığını ve aşağı yönlü risklerin daha da azaldığını doğruladığını vurgulayan Draghi, bununla birlikte enflasyon baskılarının altında yatan eğilimlerin bastırılmış olmaya devam ettiğini ifade etti.



Enflasyon baskılarının orta vadede enflasyona katkıda bulunması ve enflasyonu desteklemesi için hala çok büyük miktarda parasal uyumlaştırmanın gerekli olduğu söylemini tekrarlayan Draghi, "Görünüm daha az elverişli hale gelirse ya da mali koşullar enflasyonda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelirse, büyüklük ve süre açısından varlık alım programımızı artırmaya hazırız." diye konuştu.



-"Enflasyonun bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde seyretmesi muhtemel"



Draghi, para politikası önlemlerinin geçişgenliğinin iç talebi desteklediğini ve devam eden borç azaltma sürecini kolaylaştırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yatırımdaki düzelme, çok olumlu finansman koşullarından ve kurumsal karlılığın iyileşmesinden faydalanmaya devam ediyor. Geçmişteki yapısal reformlardan da faydalanan istihdam artışı, gerçek harcanabilir geliri ve özel tüketimi destekliyor. Dahası, daha güçlü bir küresel toparlanma ve artan küresel ticarete ilişkin sinyaller, dış talebin Avro Bölgesindeki ekonomik genişlemenin genel esnekliğine gittikçe destek olduğunu ortaya koyuyor."



Avro Bölgesindeki ekonomik büyümenin, özellikle ürün pazarlarında yapısal reformların yavaş bir hızla uygulanması ve bazı sektörlerde bilanço düzeltmesi ihtiyacının devam etmesi nedeniyle baskılandığına dikkati çeken Draghi, "Avro Bölgesinin büyüme görünümünü çevreleyen riskler, daha dengeli bir şekle doğru ilerliyor ancak riskler hala aşağı yönlü ve ağırlıklı olarak küresel faktörlerle ilişkili." dedi.



Genel olarak yüksek enerji fiyat artışları nedeniyle manşet enflasyonun, 2016'da görülen çok düşük seviyelerden toparlandığını belirten Draghi, "Avro Bölgesindeki yıllık enflasyon Şubat 2017'de yüzde 2'ye ulaştıktan sonra, mart ayında yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti. Petrolün mevcut gelecek fiyatlarına dayanarak, enflasyonun nisan ayında artması ve bundan sonra bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde seyretmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.



Draghi, daha önceki toplantılarda olduğu gibi para politikası önlemlerinin tümünden faydalanabilmek için diğer politika alanlarının ekonomik büyümeye daha kararlı bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.



-Draghi'den Alman Maliye Bakanına "eleştiri" cevabı



Mario Draghi, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransa'daki seçimlerin ECB kararlarını etkileyip etkilemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Draghi, "Muhtemel seçim sonuçlarına dayalı olarak para politikası uygulamayız." dedi.



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin banka politikalarını eleştirmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Draghi, "Daha önce de söylediğim gibi siyasetçilerin bizim politikalarımız hakkındaki açıklamalarına yorum yapmıyoruz. Sadece şunu söyleyebelirim; bu yorumları merkez bankasının bağımsızlığını destekleyen insanlardan duymak oldukça ironik." ifadelerini kullandı.



Geçen yıla kıyasla Avro Bölgesinde büyümenin geliştiğini ve işlerin yolunda olduğunu aktaran Draghi, "2016'da kırılgan ve düzensiz bir toparlanmadan söz ediliyorduk. Şimdi sağlam ve geniş." yorumunda bulundu.



Draghi, ayrıca Yönetim Konseyi toplantısında "Faizlerin uzun bir süre mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalmaya devam edeceği" ifadesinin değiştirilmesini ve parasal genişlemeden çıkış senaryolarını görüşmediklerini sözlerine ekledi.