Ecb Başkanı Draghi Açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, özellikle enflasyon görünümünün daha az elverişli hale gelmesi durumunda ya da finansal koşulların enflasyonun sürekli şekilde düzeltilmesi yönündeki ilerlemeyle tutarsız hale gelmesi halinde, büyüklük veya süre açısından varlık alım programını arttırmaya hazı olduklarını söyledi.



Draghi, faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli yapılan ekonomik ve parasal analizlere dayanarak anahtar faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını bildirdi.



Faizlerin uzun süre için mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması yönündeki beklentilerinin devam ettiğini aktaran Draghi, varlık alım programının 2017 yılının mart ayı sonuna kadar aylık 80 milyar avro olarak devam edeceğini, nisan 2017'den itibaren ise varlık alım programının aylık 60 milyar avro seviyesinde aralık 2017 sonuna kadar süreceğini ve gerektiğinde daha da uzatılabileceğini anımsattı.



"Aralık 2016'da alınan para politikası kararları başarılı oldu"



Aralık 2016'da alınan para politikası kararlarının, enflasyon oranlarının orta vadede yüzde 2'ye yakın bir seviyeye yakınsamasını sağlamak için gerekli olan olumlu finansman koşullarını korumayı başardığına dikkati çeken Draghi, "Firmalar ve haneler için borçlanma koşulları tedbirlerin geçişkenliğinden faydalanmaya devam ediyor." diye konuştu.



Avro Bölgesi'nin büyüme görünümüne ilişkin risklerin küresel faktörler nedeniyle aşağı yönlü seyretmeye devam ettiğini dile getiren Draghi, çok önemli derecede parasal duruşun hala gerekli olduğunu savundu.



Ekonomik büyümenin güçlenmesi beklentisi



Yönetim Konseyi'nin gerekmesi durumunda enflasyon hedefine ulaşmak için görevi dahilindeki tüm mevcut araçları kullanarak hareket edeceği şeklindeki söylemini yineleyen Draghi, "Özellikle eğer görünüm daha az elverişli hale gelirse ya da finansal koşullar enflasyonun sürekli şekilde düzeltilmesi yönündeki ilerlemeyle tutarsız olursa büyüklük veya süre açısından varlık alım programımızı arttırmaya hazırız." diye konuştu.



"Gelen veriler özellikle anket sonuçları 2016'nın son çeyreğinde bir miktar daha güçlü büyüme işaret ediyor." diyen Draghi, ileride ekonomik büyümenin daha da güçlenmesini beklediklerini kaydetti.



Aynı zamanda küresel ekonomide de bir miktar daha güçlü toparlanma işaretleri gördüklerini aktaran Draghi, "Ancak Avro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümenin, yapısal reformların yavaş uygulanma hızı ve bazı sektörlerdeki bilanço düzeltmeleri nedeniyle bir miktar baskılanması bekleniyor. Avro Bölgesi'nin büyüme görünümünü çevreleyen riskler aşağı yönlü seyretmeye devam ediyor ve ağırlıklı olarak küresel faktörlerle ilişkili." ifadelerini kullandı.



"Gerçek politikaların ne olacağını görelim"



Draghi, konuşmasının ardından basın mensıplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecenin ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın son dönemdeki açıklamalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Draghi, "Bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Henüz çok erken. Bu açıklamalardan sonra gerçek politikaların ne olacağını görelim." dedi.



Mario Draghi, özellikle Alman ekonomistlerin düşük faizler nedeniyle yönelttiği eleştirilere de cevap verdi. "Gelecekte daha yüksek oranlar elde etmek için düşük faiz oranları şu an gerekli" diyen Draghi, tüm Avro Bölgesi'ndeki toparlanmanın herkesin ilgisini çektiğini ve buna Almanya'nın da dahil olduğunu belirtti.



-"Brexit'in ekonomik etkisine yorum için erken"



Draghi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla (Brexit) ilgili müzakerelerin ekonomik etkisinin, çıkışın zamanlama ve şekline bağlı olduğunu söyledi, bu konuyla ilgili yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.



Toplantıda varlık alımlarının kademeli olarak sıfırlanmasının (tapering) tartışılmadığını bir kez daha vurgulayan Draghi, "Tapering konusunda derin ve dikkatli durum değerlendirmesi yapacağız ancak şu an bu noktada değiliz." ifadesini kullandı.