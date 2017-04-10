Ebso ile Türk Eximbank İş Birliği Protokolü İmzaladı
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Türk Eximbank arasında ihracat yapan sanayicilerin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Türk Eximbank arasında ihracat yapan sanayicilerin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
EBSO'dan düzenlene törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, protokolle, İzmir'in üretim ve ihracatta yeni bir ivme kazanacağını belirterek, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde kurulacak Türk Eximbank irtibat ofisleri sayesinde sanayicilerin Türk Eximbank'ın sigorta ve kredi olanaklarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulacağını söyledi.
Yorgancılar, OSB'lerdeki Türk Eximbank temsilcilerinin sanayicilerin kredi başvurularına aracılık edeceğini, bilgilendirme ve pazarlama faaliyetleri yapacağını da aktardı.
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da göreve geldikten sonra Türk Eximbank'ın sermaye ve organizasyon yapısını güçlendirdiklerini dile getirerek, yaptıkları hizmetleri ihracat yapan sanayicilerin ayaklarına kadar götürdüklerini, sanayicilerin Eximbank olanaklarına erişilebilirliğinin arttığını belirtti.
Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet yürüten yaklaşık 100 bin firmanın Türk Eximbank'ın hedef kitlesi arasında yer aldığını aktaran Yıldırım, bu 100 bin firmadan yalnızca 7 bin 700 civarındakinin Türk Eximbank ile çalıştığını, bu sayıyı arttırmak istediklerini ifade etti.
Adnan Yıldırım, bu kapsamda Türkiye genelinde şube sayılarını arttırmaya karar verdiklerine işaret ederek, "Denizli ofisimizi şube haline getirdik. Ayrıca Bursa ve Adana'da da şubeleşme kararı aldık. Bu şubelerimizi önümüzdeki dönemde Konya, Kayseri ve Antalya şubelerimiz takip edecek, buralarda da şube olacağız. İnşallah Türkiye'nin ihracatında ilk 20'de yer alan bütün illerimizde şube açmayı hedefliyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Yorgancılar ile Yıldırım, iş birliği protokolünü imzaladı.
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