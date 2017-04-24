Ebso'dan 'İdam' Eleştirisi

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, idam getirildiği takdirde Avrupa Birliği'nden her yıl alınan fonların iptal edileceğini, ihracatçıların AB ülkeleri karşısında zorda kalacağını bu nedenle idam tartışmasının gündemden düşürülmesi gerektiğini söyledi.



EBSO Nisan ayı olağan meclis toplantısı Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim veren İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, yurtdışında olması nedeniyle toplantıya katılmadı. Yönetim kurulunu temsil eden Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, yapılan anayasa değişikliği halkoylamasında herkesin tercihini açıkladığını vurguladı. Bu tercihin çok iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken Gökçüoğlu, bundan sonraki sürecin sağlıklı şekilde sürmesi ve içerideki seslere kulak verilmesi gerektiğini söyledi. Oylamayla ilgili dile getirilen şaibe iddialarına da değinen Gökçüoğlu, "Bu referandumun şaibesi 70 yıl değil bir asır silinmeyecek. Türkiye'ye bu süreç yaşatılmamalıydı ama oldu maalesef yapacak bir şey yok" dedi.



'İDAM GELİRSE AB FONLARI İPTAL EDİLECEK'



İdam gibi dünya gerçekleriyle uyuşmayan bir gündemin konuşulduğunu söyleyen Gökçüoğlu, "Eğer idam konusu Meclis'e gelirse AB fonlarının tamamı askıya alınıp iptal edilecek. Yüzde 57'sini AB'ye ihracat yaptığımız gözönüne alındığında ise Ortadoğu ülkelerinin tamamını toplasanız bir Almanya bile yapmaz. O nedenle idam konusu gündemden kaldırılmalı. Çünkü gelecek yatırımlar işsizliğin çaresi olacak" dedi.



Tüm alanlarda yapısal reformların biran önce hayata geçmesini isteyen Gökçüoğlu, "AB ile uzlaşmalı bir strateji izlenmeli, hukukun üstünlüğü kabul edilmeli. Sanayiciler de bu süreçte temkinli iyimserlik sürecini sürdürmeli. Zira bugünlerde ekonomi talimatla yönetilmeye çalışıyor ama bu olmaz. Eğer talimatla yönetirseniz bir süre sonra o balon patlar ve herkes etkilenir. İşte bu nedenle iş dünyası 3-4 aydır bekleme sürecine girdi. İhracatta fazla sıkıntı yok ama idam söylemleri sürerse o alanda da sıkıntılar başlayacak. Yaşanan zorlukları geçici tedbirlerle aşamayız. Bu tür tedbirlerle zamanımızı boşa harcıyoruz" diye konuştu.



'HERKES BORÇLU'



Koalisyon hükümeti dönemlerinde Kemal Derviş'in aldığı kararların meyvesini 2002'den itibaren gelen hükümetlerin yediğini belirten Gökçüoğlu, "Bu durum da 2007'ye kadar sürdü. Ama artık herkesin büyük miktarda borcu var. Eğer ciddi bir krizle karşılaşırsak 2002'deki gibi çıkamayabiliriz. Bugün aileler, ticaret erbabı, sanayici herkes borçlu" dedi. Türkiye'deki eğitim sistemini de eleştiren Gökçüoğlu, öğrencileri hem mutsuz hem de başarısız olduğunu belirterek, "Bu eğitim sistemiyle bir yere varamayız. Çocuklar neden mutsuz ülkemiz yapılan testlerde neden sonuncu? Köprü, yol yapalım ama eğitimde neredeyiz bunu iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.



- İzmir