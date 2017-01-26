Ebso'da Türk Eximbank ve Kgf Destekleri Semineri

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) düzenlenen seminerde, oda üyelerine Türk Eximbank'ın ve Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) destekleri anlatıldı.



EBSO meclis toplantı salonundaki seminerde konuşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin finansmana erişimi her geçen gün zorlaştırdığını söyledi.



Yorgancılar, KOBİ'ler için kapasitelerini genişletmek, ihracat kredileri ile dünyaya açılabilmek için finansmanın temininin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "Hükümetimiz de bu süreçte ekonomiyi canlandırmak, yatırımları teşvik etmek ihracatı artırmak adına çok önemli adımlar attı. Önemli kararlar aldı. Bizim de çok sıklıkla dile getirdiğimiz Eximbank'ın sermayesinin artırılması bu adımlardan bir tanesidir." dedi.



Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli de EBSO üyelerine yaptığı sunumunda KGF'nin başta KOBİ'lere destek amacıyla yola çıkan bir kurum olsa da son düzenlemelerle KOBİ dışındaki işletmelerin de yararlandığı bir fon haline geldiği söyledi.



Düzenlemelerle fonun mali yapısının güçlendiğini, teminat taleplerine cevap verilen sürenin kısaldığını aktaran Gergerli, önceden 30-35 günü bulan talebe cevap verme süresinin 24 saate düştüğünü, 3 bin talebe aynı gün cevap verebildiklerini ve son dönemde KGF'deki gelişmeler sayesinde bankaların iş dünyasına "kredi verme iştahının" arttığının savundu.



Gergerli, 'Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılmasında başarılı bir örnek olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde buna 27 bin işletme başvurdu. 21 bin 100'ü kabul edildi. Sadece 181 başvuru reddedildi. 500 milyon liralık mevduat karşılığında 5 milyar liralık bir hedef vardı. Bu hedefin 2,2 milyar lirası kullandırıldı. Kullanılmayan halen 2,8 milyar lira var." diye konuştu.



İzmir'deki "Nefes Kredisi" kullanımlarına da değinen Gergerli, EBSO ve İzmir Ticaret Odası'nda bin 200'ü aşkın firmanın kabul edildiğini, iki odaya üye KOBİ'lere yaklaşık 160 milyon liralık finansman sağlandığını sözlerine ekledi.



Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise bankaların ticari kredilerin azaldığı dönemde Türk Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı kredinin arttığına dikkati çekerek, kredi olanağı arttırılan Türk Eximbank'ın ihracatçılar açısından vazgeçilmez hale geldiğini ifade etti.



Yıldırım, Türkiye'nin 2016'da yaptığı toplam ihracatın yüzde 23'ünü desteklediklerini belirterek, "Bunun 3'te 2'si kredi, diğer kısmı sigorta destekleri. 2017 yılında toplam ihracata verdiğimiz desteği yüzde 26 yapmak istiyoruz. Yıl sonu itibarıyla ile 33 milyar dolarla kapattığımız desteği, 2017'de 40 milyar dolara çıkaracağız. Türk Eximbank'ı olarak dünyadaki eximbanklar arasında iyi bir yerdeyiz. Toplam ihracatın yüzde 23'üne verdiğimiz destekle, Güney Kore Eximbank'ından sonra ikinci sıradayız." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Gergerli ve Yıldırım, EBSO üyelerinin sorularını yanıtladı.