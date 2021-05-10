Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkı sözleri! 'Ben Bilmem' sözleri nelerdir?

Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı Ben Bilmem kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkı sözleri nelerdir? Ebru Yaşar - Ben Bilmem sözleri nedir?

Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBRU YAŞAR - BEN BİLMEM ŞARKI SÖZLERİ

Dağıldım, döküldüm

Vurgun bu olsa gerek

Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk

Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli

Ben nerde hata yaptım

Bunu kim bilebilir ki?

Ben bilmem

Senden ayrı uyumam geceleri

Darda kalırım da yakmam gemileri

Sen öğret bana da aşksız gülmeyi

Ben bilmem ki sensiz sevmeyi

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 1.7 milyon izlenme ve 42 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz Müzik: Özlem Güneykaya

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Yönetmen: Seçkin Süngüç