Ebru Tireli Olayında Flaş Gelişme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parkta spor yapan hamile Ebru Tireli'yi darp ettiği iddiası ile yakalanarak tutuklanan Davut K., hakkında ortaya çıkan yeni suçlama şüpheli hakkındaki soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ile zanlının tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Ebru Tireli'yi darp ettiği ve N.Ç. isimli kadına da tacizde bulunduğu iddia edilen Davut K., 2. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Saldırı ve taciz iddiaları ile tutuklu bulunan şahıs hakkındaki yeni iddia ile şok yaşadı.



14 YAŞINDA KIZA TACİZ İDDİASI



Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame ile açılan kamu davasında Davut K.'nın 14 yaşındaki Y.Ş.A. isimli kız çocuğuna kardeşi ile birlikte yürüdüğü sırada araç içerisinden elini uzatarak tacizde bulunduğu iddia edildi.



Bugün görülen davada Davut K.'nın Ebru Tireli olayında basit yaralama suçundan dolayı tutukluluğunun kaldırılıp serbest bırakılmasına karar verilirken, birleştirilen diğer dava olan 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ile tutukluluk halinin sürmesine karar verildi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan zanlı Davut K., "Ben çocuk taciz olayını kabul etmiyorum. Benim de 3.5 yaşında bir kız çocuğum var ailem belli, anam babam belli. Ben şu ana kadar böyle bir suçtan dolayı hakim karşısına çıkmadım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Öte yandan mahkeme 3 Mart tarihine ertelenirken, gelecek celsede Davut K.'nın SEGBİS önünde hazır bulunmasına karar verildi.



(İlker Uyar/İHA) - MANİSA