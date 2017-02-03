Ebru Tireli Olayında Flaş Gelişme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016 tarihinde parkta spor yapan hamile Ebru Tireli'yi darp ettiği iddiası ile yakalanan ve adli mercilerce tutuklanan Davut K., hakkında ortaya çıkan yeni suçlama şüpheli hakkındaki soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Davut K.'nın Ebru Tireli olayında basit yaralama suçundan dolayı tutukluluğunun kaldırılıp serbest bırakılmasına karar verilirken, mahkeme heyeti birleştirilen diğer dava olan 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ile zanlının tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.



Ebru Tireli'yi darp ettiği ve N.Ç. isimli kadına da tacizde bulunduğu iddia edilen Davut K., 2. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Saldırı ve taciz iddiaları ile tutuklu bulunan şahıs hakkındaki yeni iddia ile şok yaşadı.



14 yaşında kıza taciz iddiası



Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame ile açılan kamu davasında Davut K.'nın 14 yaşındaki Y.Ş.A. isimli kız çocuğuna kardeşi ile birlikte yürüdüğü sırada araç içerisinden elini uzatarak tacizde bulunduğu iddia edildi.



Bugün görülen davada Davut K.'nın Ebru Tireli olayında basit yaralama suçundan dolayı tutukluluğunun kaldırılıp serbest bırakılmasına karar verilirken, birleştirilen diğer dava olan 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ile tutukluluk halinin sürmesine karar verildi.



Suçlamaları kabul etmedi



Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan zanlı Davut K., "Ben çocuk taciz olayını kabul etmiyorum. Benim de 3.5 yaşında bir kız çocuğum var ailem belli, anam babam belli. Ben şu ana kadar böyle bir suçtan dolayı hakim karşısına çıkmadım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Öte yandan mahkeme 3 Mart tarihine ertelenirken, gelecek celsede Davut K.'nın SEGBİS önünde hazır bulunmasına karar verildi. - MANİSA