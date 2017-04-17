Ebru Sergisine Büyük İlgi
Düzce Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu tarafından Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu’nda Ebru Sergisi açıldı.
Düzce Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu tarafından Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu'nda Ebru Sergisi açıldı.
Düzce Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu'nun geleneksel yıl sonu sergisi Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu'nda açıldı. Ebru eserlerinden oluşan sergiyi Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş birlikte açtılar. Her yaştan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi 5 gün süreyle gezilebilecek. - DÜZCE