Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Ebru, özel karışımlarla hazırlanmış ve ebru teknesi adı verilen tekneye konmuş su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır.Ebru Atölyesinde her katılımcı eğitmenimiz eşliğinde 2 adet Ebru çalışması yapacaktır.Etkinlik sırasında kullanılacak tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Etkinliğimiz 15 kişi ile sınırlıdır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 30.04.2017 17: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 30: 00



Kategori : Ebru - Serbest Çalışma



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır