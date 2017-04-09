Ebru - Serbest Çalışma

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!

Ebru - Serbest Çalışma

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!

Ebru, özel karışımlarla hazırlanmış ve ebru teknesi adı verilen tekneye konmuş su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebru atölyesinde her katılımcı eğitmenimiz eşliğinde 2 adet ebru çalışması yapacaktır. Etkinlik sırasında kullanılacak tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL

Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8

Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 30: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 19: 30: 00

Kategori : Ebru - Serbest Çalışma

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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İzmir, Konak
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