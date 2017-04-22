Ebru Şallı'ya Ait Olduğu İddia Edilen Çıplak Fotoğrafı Erol Köse Sansürsüz Paylaştı

Ünlü manken Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Yapımcı Erol Köse, bu çıplak fotoğrafı paylaşıp altına çok ağır bir yorum yaptı.

EROL KÖSE PAYLAŞIMINI ANINDA SİLDİ

Erol Köse, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen bu paylaşımı yapar yapmaz kaldırdı.

İşte Erol Köse'nin o yorumu:



"Ebru Şallı, şalsız mı yakalandı! Yanlışlıkla bu çıplak fotosunu birine dm atayım derken Insta Story'ye koydu , sosyal medya yıkıldı ama Ebru yok ben o değilim dedi , Instagram'ındaki diğer pozlardaki telefon kılıfı ile aynı olduğu saptandı vs özetle deliller şuan aleyhine... Bakalım neler olacak? Defalarca doğum yapan bir kadına göre gayet fit bir hanım, bence üzülmesin. Topless güneşlendi paparaziler çekti varsaysın ki bence üzülmedi... bBir teorim var; kendisi gündem için de yapmış olabilir. Olur mu olur itirazı olan sütyen mühürlü mü ona baksın, sonuç değişmez atı alan Instagramı geçti."

İşte Erol Köse'nin o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com