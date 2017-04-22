Ebru Şallı, Çıplak Fotoğraftan Sonra Twitter'da Alay Konusu Oldu

Dün akşam magazin gündemine Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf bomba gibi düştü. Ünlü mankenin menajerinden her ne kadar "Fotoğraf Ebru Şallı'ya ait değildir" açıklaması gelse de Şallı sosyal medyanın diline düşmekten kurutlamadı.

MENAJERİ ANINDA YALANLADI

Ebru Şallı'nın Snapchat hesabından, dün bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraf tam anlamıyla bir skandaldı. Çırılçıplak olan Şallı'nın fotoğrafı anında sosyal medyaya düştü. Şallı'nın menajeri anında açıklama yaparak fotoğrafın ünlü mankene ait olmadığını söyledi.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf dünden beri ünlü mankenin Twitter gündeminden düşmemesine neden oldu. Şallı herkesin alay konusu oldu.

İşte o Tweetler'den bazıları:























