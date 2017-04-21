Ebru Şallı'ya Ait Olduğu İddia Edilen Çıplak Fotoğraf Dünya Gündemine Oturdu

Ebru Şallı'nın Snapchat hesabından paylaşılan ve ünlü mankene ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf sosyal medyada kısa süre içerisinde gündeme oturdu.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Ebru Şallı'nın menajeri söz konusu çıplak fotoğrafın ünlü mankene ait olmadığını söylese de, Twitter'da fotoğraflarla ilgili binlerce tweet atıldı.

DÜNYA GÜNDEMİNİN 5'İNCİ SIRASINA OTURDU

Öyle ki, dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter'da, Ebru Şallı ismi TT lisetesinde Türkiye gündeminin birinci sırasına otururken, dünya gündeminde de 5'inci sıraya yükseldi.





