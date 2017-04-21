Ebru Şallı'ya Ait Olduğu İddia Edilen Çıplak Fotoğraflar Gündeme Bomba Gibi Düştü

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Snapchat hesabından, kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar paylaşıldı.

ARKADAŞINA GÖNDERMEK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ayaklıgazete'de yer alan habere göre ise ünlü manken çırılçıplak halde çektiği fotoğraflarını bir arkadaşına göndermek isterken yanlışlıkla Snapchat hesabından paylaştı.

MENAJERİ: FOTOĞRAFLAR EBRU ŞALLI'YA AİT DEĞİL!

Söz konusu fotoğraflar bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Fotoğraftaki kişinin Ebru Şallı olup olmadığı tartışılırken, ünlü mankenin menajeri yaptığı açıklamayla fotoğraftaki kişinin Ebru Şallı olmadığını açıkladı.

Ebru Şallı'nın menajeri tarafından yapılan açıklama:

Bugün itibariyle bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik. Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı'ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz.

Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını/yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz....

Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğraf: