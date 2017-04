Ebru şallı ve omurilik felçlilerinin dans gösterisi büyüledi



İSTANBUL, (DHA) -TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Hüsnü Ayık Bakım Merkezi yararına düzenlenen yardım gecesi, yoğun ilgi gördü. Yardım gecesinde sahne alan şarkıcı İlyas Yalçıntaş izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, Rüya ve Maskeler isimli tiyatral dans gösterisinde engelli dansçılarla sahneye çıkan manken ve pilates uzmanı Ebru Şallı izleyicileri büyüledi.



Banu Noyan ve BİSSE sponsorluğunda Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen gelir, kimsesiz engellilerin kaldığı Hüsnü Ayık Bakım Merkezi'ne bağışlandı.



'DANS EDEN RUHTUR, BEDEN SADECE ONA EŞLİK EDER'



TOFD sanat atölyesi dans eğitmeni Hakan Ceyhan, engelli insanların asla pes etmemelerini gerektiğini ifade ederek, 'Dans eden ruhtur, beden sadece ona eşlik ediyor. Tekerlekli sandalye veya baston kullanıp 'Ben dans edebilir miyim acaba" diyen kişiler, bu düşünceyi kafalarından atsınlar. Gözlerini, kirpiklerini, dudaklarını bile oynatsalar dans edebilirler? dedi.



Ceyhan, 4 yıldır devam eden Rüya ve Maskeler isimli tiyatral dans gösterisiyle ilgili şunları söyledi:



'Burada, aslında toplumda engelli kavramı olmadığını, insanları engelleyenlerin yine insanlar olduğunu anlatıyoruz. İnsanların sadece biraz kendilerini onların yerine koymalarını sağlıyoruz. Destek olamıyorsak bile hiç değilse daha fazla köstek olmayalım diyoruz. Dans topluluğumuz 4 ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 7 de engelsiz sanatçıdan oluşuyor. Engelli dansçılar, engelsiz dansçılara daha iyi iş çıkarıyor.'



DANS EDERKEN UNUTULAN ENGEL



İlyas Yalçıntaş'ın 'İncir' şarkısında, Ebru Şallı ile sahneye çıkarak büyük alkış alan Yavuz Dikbıyık, önceleri yapamayacağını düşünerek korktuğu dans macerasını anlattı. Rüya ve Maskeler'e katılarak zamanla özgüven kazandığını ifade eden Dikbıyık, 'Normal ve engelli dansçı arkadaşlarla engelimizi unutuyoruz. Dans ederken denizde yüzer gibi özgür hissediyorsunuz. Orada o an kendini engelli olarak görmüyor engelli arkadaş. İnanmak başarmanın yarısıdır. Hiçbir engelli yapamam diye düşünmesin. Çoğu engelli başarabilir, yeter ki fırsat verilsin' dedi.



TOFD Hüsnü Ayık Bakım Merkezi yararına sahne alan İlyas Yalçıntaş, 'Bu tarz etkinliklerde yer almayı çok seviyorum. Bu kişilerin hayat enerjilerinin, hayata karşı mücadelelerinin çok büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum' dedi.



'BU DESTEKLERLE UMUTLARIMIZ BİTMEYECEK'



TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş, bakım merkezinde verilen hizmetlerin ücretsiz olduğunu ve bunun için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yardım gecesini umutların bitmeyerek devam ettiği bir gece olduğunu kaydeden TOFD Genel Başkanı Baş, 'Ekonomik yoksulluk içinde ve bakacak kimsesi olmayan bir insan olmak, hayatta umutlarını her an yitirebilmek anlamına geliyor. Biz bu desteği aldıkça onların umutları hiç bitmeyecek' ifadelerini kullandı.



Gecede konuşan TOFD Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ise, bakım merkezlerinin Türkiye'nin her yerinde daha fazla olmasını temenni ederek devletin desteğinin ve toplumsal bağışların önemine dikkat çekti.



