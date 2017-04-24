Ebru Şallı, Çıplak Fotoğraf Sonrası Hiçbir Şey Olmamış Gibi Hayatına Devam Ediyor
Ünlü manken Ebru Şallı, hakkında son zamanlarda çıkan haberlere hiç aldırış etmedi. Şallı, kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf sonrası hayatına kaldığı yerden devam etti.
Ünlü manken Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafın ardından yer yerinden oynadı. Şallı ise, bu olaylara hiç aldırmadan hayatına kaldığı yerden devam ederek Instagram'da paylaşımlar yapmaya devam etti.
BOĞAZIN KENARINDA PİLATES YAPTI
Ebru Şallı çıplak fotoğraf mevzusu sonrası, Instagram'da paylaşımlar yapmaya devam etti. Boğazın kenarında pilates yapan Şallı, yaşanan tüm bu olaylara rağmen sosyal medya dünyasından uzak kalamadı.
Çıplak fotoğraf skandalının ardından Ebru Şallı'nın paylaşımları:
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