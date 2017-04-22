Ebru Şallı Çıplak Fotoğraf Skandalı Sonrası Hiçbir Şey Olmamış Gibi Davrandı

Magazin gündemine çıplak fotoğraf ile bomba gibi düşen Ebru Şallı, Instagram'dan kahvaltısının fotoğrafını paylaşıp hiçbir şey yaşanmamış gibi davrandı. Menajeri, fotoğrafın Şallı'ya ait olmadığını söylemesine rağmen sosyal medya çalkalandı.

FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPATTI

Çıplak fotoğraf skandalı sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi Instagram'da fotoğraf paylaşan Ebru Şallı bu hareketiyle herkesi şaşırtmayı başardı. Şallı'nın fotoğrafı yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com