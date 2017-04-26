Ebru Şallı, Cengiz Abazoğlu'nun Defilesinde Mankenlik Yapacak

Çıplak fotoğraf skandalı sonrası, yaşamına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Ebru Şallı, Instagram hesabından, günlük yaşantısını yansıtan paylaşımlar yapıyor.

MANKENLİK YAPACAK

Ebru Şallı'nın son paylaşımları, yaşadığı skandalın işlerini etkilemediğini gösterdi. Ebru Şallı, ünlü modacı Cengiz Abazoğlu'nun 3 Mayıs tarihinde yapacağı defilede mankenlik yapacak. Şallı, Abazoğlu ile çekindiği selfie'yi Instagram hesabından paylaşarak, defilede mankenlik yapacağını takipçilerine duyurdu.



