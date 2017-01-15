Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ın Mesajlarını Arkadaşına Yanıtlatmış

Ebru Şallı, Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajları arkadaşına yazdırmış. Geçtiğimiz yaz magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı-Cem Yılmaz ilişkisine dair magazin kulislerinde ilginç bir dedikodu dolaşmaya başladı.

CEVAPLARI ARKADAŞINA YAZDIRDI

İddiaya göre Şallı, Yılmaz'la WhatsApp üzerinden yazışmaya başladığı ilk günlerde farklı bir taktik uyguladı. Eski manken, ünlü komedyene gönderdiği cevapların büyük bölümünü bir arkadaşına yazdırdı.

TAKTİĞİ İLİŞKİDE TUTMADI

Çünkü onun kıvrak zekası karşısında altta kalmak istemedi. Taktiği işe de yaradı, ancak ilişkiyi sürdürmeye yetmedi ve iki ünlü isim arasındaki bağ, fotoğrafları basına yansıdıktan çok kısa süre sonra koptu.