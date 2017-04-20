Ebru Destan: Yaptırdığım Dövme Yüzünden Boşanıyorum

Eski manken-sunucu Ebru Destan, 16 Haziran 2011'de Mete Okay İnan ile evlenmişti. Bu evlilikten 2 oğlu oldu. Çift geçen Aralık'ta boşanma kararı aldı

"KİM DÖVME YAPTIRDIYSA BOŞANDI"

Ebru Destan önceki gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin parmağındaki 'Love' dövmesini sorması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Ben de dahil olmak üzere bugüne kadar kim dövme yaptırdıysa boşandı. Uğursuz geliyor."



"BİLSENİZ NE KADAR PİŞMANIM"

Ebru Destan sözlerine şöyle devam etti: "Alyans yerine dövme yaptırmıştım. Bilseniz ne kadar pişmanım. Allah'ın zoruna gitti işte. Bu dövme yüzünden boşanıyorum.



Yeni evlenecek çiftler sakın yaptırmasın. Ebru Şallı-Harun boşandı. Demet Şener, İbrahim'e boşanma davası açtı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliği bitti. İrem Derici ile Rıza Esendemir de ayrıldı."





